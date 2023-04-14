Galatasaray'ın gözdesi Milan yolunda!

Galatasaray ile çok sık anılan Liverpoollu Roberto Firmino, İtalyan devi Milan ile 3 yıllık sözleşme imzalamak üzere...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın gözdesi Milan yolunda!
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14 Nisan 2023 09:06
Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin yerine düşündüğü Liverpoollu Roberto Firmino, an itibarıyla Milan yolunda.

İtalyan basınının duyurduğu habere göre ise 3 yıllık sözleşmenin tüm şartlarında anlaşma sağlandı.

ROBERTO FIRMINO'NUN GALATASARAY'A TRANSFERİ İPTAL

Önümüzdeki yaz Liverpool'dan ayrılacak olan Brezilyalı forvet, Galatasaray'ın da gündemindeydi!

Yıldız isim, bonservissiz gelecek olması ile de mali anlamda çok avantajlı bir tercih gibi dururken, ansızın Milan ihtimali ortaya çıktı ve Türkiye seçeneği iptal oldu.

ÜST DÜZEY SEVİYEDE OYNAMAK İSTİYOR

Liverpool sisteminde eskisi gibi başrolde olamayan Firmino, Avrupa'da üst düzey seviyede oynamak istediği için Galatasaray'a ve Şampiyonlar Ligi ihtimaline sıcak bakıyordu... Lakin Milan'ın devreye girmesi ile bir anda her şey değişti ve Brezilyalı oyuncu artık İtalya yolunda...

3 YILLIK SÖZLEŞME

31 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme için anlaşan Milan'ın, yaza doğru transferi açıklaması ve Olivier Giroud ile yolları ayırması bekleniyor.

32 MAÇ

Bu sezon Liverpool forması ile 32 maça çıkan Roberto Firmino, 11 gol ile 5 asistlik katkı sağladı. 

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