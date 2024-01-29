Galatasaray'ın gözdesi Lorenz Assignon'dan Sacha Boey paylaşımı!

Galatasaray'ın Sacha Boey'nin boşluğunu doldurmak adına kendisi gibi Rennes'den kadrosuna katmak istediği belirtilen Lorenz Assignon, Boey'nin Bayern Münih'e imzasına ilişkin paylaşımlar gerçekleştirdi.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın gözdesi Lorenz Assignon'dan Sacha Boey paylaşımı!
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29 Ocak 2024 09:15
Galatasaray'da Sacha Boey'nin Bayern Münih'e transferi resmiyet kazandı. Fransız yıldızın ayrılığı sonrası gözler, yerine gelecek isme çevrilmiş durumda.

İLK HEDEF ASSIGNON

Sarı-Kırmızılılar'da Boey sonrası sağ bek mevkii için adayların ilk sırasında Lorenz Assignon yer alıyor. Galatasaray, Boey'de olduğu gibi Rennes'den bir sağ bek takviyesine daha hazırlanıyor. Lorenz Assignon transferi konusunda şu ana kadar önemli mesafe katedildiği belirtilmekte.

BOEY PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın gözdesi Lorenz Assignon, Sacha Boey'nin Bayern Münih'e transferine ilişkin iki paylaşım gerçekleştirdi. Boey'nin Bayern'e transferi konusunda düşüncelerini ifade ettiği paylaşımı emojiler ile story atan Fransız oyuncu, Boey'nin reels videosunu da paylaştı. 



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