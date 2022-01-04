Galatasaray'ın gözdesi, eski takımına dönüyor!

Hertha Berlin'in santrfor oyuncusu Krzysztof Piatek'in eski takımına geri döneceği ifade edildi.

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Galatasaray'ın gözdesi, eski takımına dönüyor!
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04 Ocak 2022 09:43
Galatasaray'ın da gündemine gelen Polonyalı forvet Krzysztof Piatek, eski takımı Genoa'ya geri dönüyor.

Di Marzio'nun haberine göre; Genoa Kulübü, Hertha Berlin ile satın alma opsiyonlu kiralama için anlaşma sağladı.

Haberde Genoa'nın Piatek'i 17 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralayacağı yazıldı.

Piatek'in de İtalya'da formak giymek istediği ve Genoa'ya yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

Piatek, bu sezon Hertha formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.




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