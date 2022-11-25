Galatasaray'ın gözdesi Deniz Undav'dan transfere yeşil ışık!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Deniz Undav, Brighton'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'ın gözdesi Deniz Undav'dan transfere yeşil ışık!
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25 Kasım 2022 09:26
Deniz Undav
Deniz Undav
Galatasaray'ın ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı Deniz Undav, kulübü Brighton'da doğru dürüst forma şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor.

Geçen sezon Belçika'da Union SG formasıyla 13 asist ile birlikte 27 golle kral olan 26 yaşındaki santrfor, Brighton'da sadece 171 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

7 MİLYON EUROYA ALINDI

Sarı-kırmızılılar, Brighton'ın 7 milyon Euro'ya Transfer ettiği 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde İngiliz kulübüyle masaya oturacak.

Brighton'ın isteyeceği bonservis bedeli yüksek bulunursa, 1.5 yıllık kiralama teklifi yapılacak. Deniz hem Alman hem Türk pasaportuna sahip. 

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