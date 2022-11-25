Galatasaray'ın ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı Deniz Undav, kulübü Brighton'da doğru dürüst forma şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor.Geçen sezon Belçika'da Union SG formasıyla 13 asist ile birlikte 27 golle kral olan 26 yaşındaki santrfor, Brighton'da sadece 171 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.Sarı-kırmızılılar, Brighton'ın 7 milyon Euro'ya Transfer ettiği 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde İngiliz kulübüyle masaya oturacak.Brighton'ın isteyeceği bonservis bedeli yüksek bulunursa, 1.5 yıllık kiralama teklifi yapılacak. Deniz hem Alman hem Türk pasaportuna sahip.