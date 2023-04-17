Galatasaray'ın görünmeyen kahramanı Sergio Oliveira

Galatasaray'ın 6-0 kazandığı Kayseri maçında Oliveira ne hat-trick yaptı ne frikikten gol attı ne de asist yaptı ama performansıyla fark yarattı.



Bir orkestra şefi gibi takımı yöneten Oliveira, belki skor katkısı vermedi ama oyun anlamında başroldeydi. Cim-Bom'da özellikle topun ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşınmasında ve oyununun yönlendirilmesinde imzası bulunan tecrübeli futbolcu, sorumluluk almaktan da kaçınmadı.



Son dönemdeki durgunluğu üzerinden atan Oliveira'nın bu performansı, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Portekizli futbolcunun sahada liderliğe soyunması ve yükselen formu, Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibinin elini rahatlattı.



Buruk'un Kayseri maçından sonra tecrübeli futbolcuyla özel bir toplantı yaparak duyduğu memnuniyeti dile getirdiği öğrenildi. Başarılı teknik adam, oyuncusuna, "Gerçekten de çok iyiydin ve hep böyle oynamanı umut ediyorum. Bu haftalarda senin bu oyununa fazlasıyla ihtiyacımız var" dediği bildirildi.



G.Saray'ın sezon başında Porto'dan 3 milyon euroya aldığı Oliveira, ligde 25 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.





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