Galatasaray'ın golcüleri güven veriyor!

Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi yıldız golcüler; Avrupa Ligi'nde finale gözünü diken Galatasaray'da öne çıkıyor.
GÜVEN VERİYORLAR
Sarı-kırmızılı takımın üç forveti hem taraftarlarına umut aşılıyor hem de Okan Buruk liderliğindeki teknik ekibe güven veriyor. Üç futbolcunun kariyerlerine bakıldığında da Avrupa kupalarındaki tecrübeleri ve golcülükleri hemen göze çarpıyor.
Victor Osimhen kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 26 maça çıkarken 13 gol attı, 4 asist yaptı. Mauro Icardi de Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde 50 maçta boy gösterdi, rakip filelere 22 gol bırakıp, 6 kez asist yaptı. Michy Batshuayi ise Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 72 karşılaşmaya çıkarken bu maçlarda 24 gol kaydetti, 5 asist yaptı.
ETKİLİ OLDULAR
Bu sezon Galatasaray'da golcüler Avrupa kupalarında etkili bir görüntü çizdi. Victor Osimhen, 1 Avrupa Ligi maçında 2 asist yaptı. Mauro İcardi de 2 Avrupa Ligi müsabakasında 1 gol, 1 asistlik performans yakaladı. Michy Batshuayi de Şampiyonlar Ligi play-off'unda 2 gol kaydetti.
GÜVEN VERİYORLAR
Sarı-kırmızılı takımın üç forveti hem taraftarlarına umut aşılıyor hem de Okan Buruk liderliğindeki teknik ekibe güven veriyor. Üç futbolcunun kariyerlerine bakıldığında da Avrupa kupalarındaki tecrübeleri ve golcülükleri hemen göze çarpıyor.
Victor Osimhen kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 26 maça çıkarken 13 gol attı, 4 asist yaptı. Mauro Icardi de Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde 50 maçta boy gösterdi, rakip filelere 22 gol bırakıp, 6 kez asist yaptı. Michy Batshuayi ise Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 72 karşılaşmaya çıkarken bu maçlarda 24 gol kaydetti, 5 asist yaptı.
ETKİLİ OLDULAR
Bu sezon Galatasaray'da golcüler Avrupa kupalarında etkili bir görüntü çizdi. Victor Osimhen, 1 Avrupa Ligi maçında 2 asist yaptı. Mauro İcardi de 2 Avrupa Ligi müsabakasında 1 gol, 1 asistlik performans yakaladı. Michy Batshuayi de Şampiyonlar Ligi play-off'unda 2 gol kaydetti.