Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gelecek sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle birlikte göreve gelen teknik adam Okan Buruk, transfer sürecinde de etkili bir rol oynayacak.Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda Cenk Ergün, transferleri bir bir bitiriyor. Birçok farklı ülkeye yolculuk yapan Ergün, birçok farklı kulüp ve oyuncuyla görüşmelerde bulundu.Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı'nın transferini resmiyete kavuşturan Galatasaray, golcü transferi için düğmeye bastı. Diagne ve Gomis'ten birini göndermek isteyen Galatasaray, Hırvat oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...Forvet transferi yapmaya hazırlanan Galatasaray'da listeye sürpriz bir isim eklendi: Marko Livaja. Hırvatistan ekibi Hajduk Split'te sergilediği 32 gol, 7 asistlik performansla sezona damgasını vuran Livaja, sarı-kırmızılı kulübün gündemine geldi.Sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan 28 yaşındaki Hırvat golcünün kulübünden garanti ücret olarak yıllık 1 milyon Euro aldığı öğrenildi.Genç yaşında Inter'e transfer olan ancak hem Milano ekibinde hem de kiralık olarak gittiği Cesena ve Lugano'da bekleneni veremeyen Marko Livaja, sonrasında 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Atalanta'nın yolunu tuttu.Ardından 6.5 milyon Euro'ya Kazan'a giden tecrübeli golcü, İspanya ve Yunanistan deneyimleri sonrasında altyapısından yetiştiği Hajduk Split'e döndü. Livaja, 10 numara ve ikinci forvet olarak da görev yapabiliyor.26 Ağustos 1993 tarihinde dünyaya gelen Marko Livaja, forvet mevkiinde oynuyor. Hajduk Split takımında forma giyen Hırvat futbolcu, sağ ayağını kullanıyor. Livaja'nın Split takımı ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.