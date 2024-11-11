Galatasaray'ın gizli Jose Mourinho planı böyle ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-lacivertli kulübün dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'ya çarpıcı bir yanıt vererek gündemi sarsmıştı. Tüm bu süreçte Galatasaray'ın, Jose Mourinho ile ilgili bir plan yaptığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın gizli Jose Mourinho planı böyle ortaya çıktı!
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11 Kasım 2024 16:10
Galatasaray-Samsunspor maçının ardından sarı-kırmızılı takımın kalecisi Fernando Muslera'nın yaptığı açıklamalar ise gündeme bomba gibi düştü. Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçının ardından söylediği sözlere de yanıt veren Uruguaylı eldiven, şunları söyledi:

'BAZI İNSANLARIN SÖYLEDİĞİ SÖZLER...'

"Beni üzen şey bütün bu mutluluklar arasındayken diğer takımlardan bazı insanların söylediği sözler. Türk futboluna yapılan hakaretler ve bazı hakemlerin de bana şahsi olarak saldırıyor olması. 14 yıldır ilk defa bu şekilde konuşma yapmak zorunda hissediyorum kendimi.

'BUNU BENDEN BAŞKA KİMSE YAPAMADI'

14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım. Buranın tarihinde benden başka kimse bu kadar kupa kazanmadı. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var.

'MOURINHO İSTEMİYORSA GİDEBİLİR!'

Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın Trabzonspor deplasmanında 3-2 kazandığı maçın ardından VAR hakemi Attila Karaoğlan'ı ve hakem kararlarını vurgulayarak, "Bu nedenle Türkiye ligini yurt dışında kimse izlemiyor. İngiltere'de sadece oğlum izliyordur herhalde" demişti.

G.SARAY'IN MOURINHO PLANI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Fernando Muslera'nın Samsunspor maçının ardından yaptığı konuşmanın bir plan dahilinde olduğu ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, bu konuşma için Uruguaylı eldiveni seçti.

G.SARAY, MUSLERA GİBİ BİR MARKAYI KULLANDI

Söz konusu haberde, Galatasaray'ın bilerek Fernando Muslera gibi bir markayı kullandığı bildirildi. Dünyaca tanınan kalecinin açıklamalarının, uluslararası medyada da haber olacağının düşünüldüğü ve bu yüzden Mourinho'ya cevap için Muslera'nın kullanıldığı belirtildi. 

 
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