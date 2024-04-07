Galatasaray'ın genç yıldız adayına Makedonya'dan teklif!

Galatasaray'ın 17 yaşındaki yıldız adayı Berat Luş, Makedonya U19 Milli Takımı'ndan resmi davet aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın genç yıldız adayına Makedonya'dan teklif!
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07 Nisan 2024 11:47
Kendi yaş grubunun önemli hücumcularından kabul edilen Berat Luş, Makedonya U19 Milli Takımı'na davet edildi.

Berat, 14-19 Nisan tarihlerinde Kırçova'da gerçekleştirilecek kampa çağrıldı.

Galatasaray U17 Takımı'nda forma giyen 17 yaşındaki genç futbolcu, Türkiye U17 Milli Takımı'nda 1 maça çıkarken, U19 seviyesinde ilk daveti ata toprağı Makedonya'dan almış oldu.

ANTALYA KAMPINA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Berat Luş son dönemde Galatasaray'ın A takım idmanlarına alınıyordu. Genç yıldız adayı ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz milli arada gerçekleştirdiği Antalya kampına da götürülmüştü.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Berat Luş, sol kanat ve 10 numara mevkilerinde görev yapabiliyor.

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