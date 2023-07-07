Galatasaray'ın genç stoperi Ada yolcusu!

Galatasaray'ın altyapısından yetişen stoper Emin Bayram transferin gözdesi haline geldi.
Süper Lig'den birçok kulübün yanı sıra Belçika'dan Westerlo'nun da ilgilendiği 20 yaşındaki savunmacı için en ciddi görüşmeler Stoke City ile yapılıyor.
İngiliz ekibinin satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakan Galatasaray yönetimi, bonservisi en az 10 milyon Euro olarak belirlemek için pazarlıklarını sürdürüyor.
Öte yandan genç oyuncu Emin'in de Avrupa'da oynamak istediği belirtiliyor.
Süper Lig'den birçok kulübün yanı sıra Belçika'dan Westerlo'nun da ilgilendiği 20 yaşındaki savunmacı için en ciddi görüşmeler Stoke City ile yapılıyor.
İngiliz ekibinin satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakan Galatasaray yönetimi, bonservisi en az 10 milyon Euro olarak belirlemek için pazarlıklarını sürdürüyor.
Öte yandan genç oyuncu Emin'in de Avrupa'da oynamak istediği belirtiliyor.