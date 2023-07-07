Galatasaray'ın genç stoperi Ada yolcusu!

Sergilediği performansla dikkatleri üzerine geçen Galatasaray'ın genç savunmacısı Emin Bayram, İngiliz ekibi Stoke City'ye transfer olmak üzere...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın genç stoperi Ada yolcusu!
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07 Temmuz 2023 09:30
Galatasaray'ın altyapısından yetişen stoper Emin Bayram transferin gözdesi haline geldi.

Süper Lig'den birçok kulübün yanı sıra Belçika'dan Westerlo'nun da ilgilendiği 20 yaşındaki savunmacı için en ciddi görüşmeler Stoke City ile yapılıyor.

İngiliz ekibinin satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakan Galatasaray yönetimi, bonservisi en az 10 milyon Euro olarak belirlemek için pazarlıklarını sürdürüyor.

Öte yandan genç oyuncu Emin'in de Avrupa'da oynamak istediği belirtiliyor. 

 
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