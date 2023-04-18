Galatasaray'ın genç gözdesine sürpriz talip!

Galatasaray, scout ekibinin milli arada izlediği Michal Skoras için Belçika ekibi flaş bir teklifte bulundu. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın genç gözdesine sürpriz talip!
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18 Nisan 2023 12:35
Genç oyunculara yönelen Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde Polonya ekibi Lech Poznan takımında forma giyen sol kanat Michal Skoras vardı.

Sarı-Kırmızılıların gözlemci ekibi, Michal Skoras'ı Çekya-Polonya maçında canlı olarak izlemişti.

Galatasaray, scout ekibinin milli arada izlediği Michal Skoras'ı kaybetmek üzere... Polonya basını, Lech Michal Skoras'ın Club Brugge'dan teklif aldığını iddia etti.

6 MİLYONLUK TEKLİF

Club Brugge'un Skaras için Lech Poznan'a 6 milyon euro teklif ettiği ifade edildi. 23 yaşındaki sol kanat, Galatasaray'ın yanı sıra Montpellier ve Fiorentina ile de anılıyordu.

DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

Skoras'ın güncel piyasa diğeri 6 milyon euro. Takımıyla bu sezon 42 resmi maça çıkan Polonyalı oyuncu, 13 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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