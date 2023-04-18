Galatasaray'ın genç gözdesine sürpriz talip!

Genç oyunculara yönelen Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde Polonya ekibi Lech Poznan takımında forma giyen sol kanat Michal Skoras vardı.



Sarı-Kırmızılıların gözlemci ekibi, Michal Skoras'ı Çekya-Polonya maçında canlı olarak izlemişti.



Galatasaray, scout ekibinin milli arada izlediği Michal Skoras'ı kaybetmek üzere... Polonya basını, Lech Michal Skoras'ın Club Brugge'dan teklif aldığını iddia etti.



6 MİLYONLUK TEKLİF



Club Brugge'un Skaras için Lech Poznan'a 6 milyon euro teklif ettiği ifade edildi. 23 yaşındaki sol kanat, Galatasaray'ın yanı sıra Montpellier ve Fiorentina ile de anılıyordu.



DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO



Skoras'ın güncel piyasa diğeri 6 milyon euro. Takımıyla bu sezon 42 resmi maça çıkan Polonyalı oyuncu, 13 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.





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