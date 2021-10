Galatasaray'ın Gedson planı! Bir de Muslera'ya yedek

Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından yeniden yapılanma harekatı başlatan Galatasaray, Fatih Terim'in istekleriyle birlikte kadroda büyük değişikliklere gitti.



Takımı gençleştiren sarı-kırmızılılar, kış Transfer döneminde de bu yönde hamleler yapacak. Aslan'ın hedefindeki iki futbolcu da netleşti. Yaz transfer döneminde alınamayan Gedson ve İrfan Can için kulüpleri ile yeniden görüşülecek.



Galatasaray, devre arasında Benfica ile tekrar masaya oturup Gedson Fernandes'i orta sahaya monte edecek. Göztepe'den gelecek İrfan Can Eğribayat da kalede Muslera'yı rahatlatacak.



YENİDEN GEDSON ATAĞI



Yaz transferinde 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da gençlik operasyonu devre arasında sürecek.



Sarı-kırmızılılar sezon başında sonuç alamadığı Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat'ı ocak ayında renklerine bağlamak istiyor.



İşte Aslan'ın planı: Teknik direktör Fatih Terim, orta sahada vazgeçilmez olarak gördüğü Berkan ve Cicaldau'yu Gedson'un tamamlayacağını düşünülüyor.



Yazın 15 milyon euro'da direten Benfica, 10 milyon euro seviyelerinde indirime zorlanacak, kiralama formülleri devreye sokulacak. Portekizli yıldız da Florya'ya dönmeye hazır.



GÖZTEPE SATMAYA SICAK



Artı 3 yerli kuralında Taylan, Berkan, Kerem, Halil, Emre Kılınç ve Alpaslan'ı dönüşümlü kullanan Terim, yedek kalecileri Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'ye güvenemediği için Muslera'yı ligde her maçta oynattı.



İrfan Can Eğribayat'ın olası transferinde Muslera yorucu maç maratonunda dinlenme fırsatı bulacak.



Göztepe'nin ocak ayında 23 yaşındaki kaleciyi makul bir rakama satmaya sıcak baktığı öğrenilirken, İrfan Can için en ciddi aday Galatasaray.



İLK YOLCU YEDLİN



Devre arasında Galatasaray'dan gönderilecek ilk isim de kesinleşti: DeAndre Yedlin... Son dönemde Sacha Boey sakatlandığı için forma şansı bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu şansını iyi kullanamadı ve performansıyla sınıfta kaldı.



Alternatif olarak Bursasporlu İsmail Çokçalış'ı gündemine alan sarı-kırmızılı kulüp, ocak ayında ABD'li sağ beki ile yollarını ayırmaya çalışacak.



1.5 sezon daha sözleşmesi bulunan Yedlin'i Galatasaray bonservis talep etmeden serbest bırakmaya hazır.