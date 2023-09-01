Galatasaray'ın Gaziantep kafilesinde 4 eksik

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda 4 eksik bulunuyor.

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Galatasaray'ın Gaziantep kafilesinde 4 eksik
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01 Eylül 2023 17:01
Galatasaray'ın süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Fredrik Midtsjö, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira'nın kadroda yer almadığı belirtilirken, Brezilyalı oyuncu Tete ilk kez bir lig maçı kadrosuna alındı.

İşte Galatasaray'ın Gaziantep kafilesi;



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