Galatasaray'ın Florya'dan beklentisi arttı! 13 milyar TL

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin içinde yer aldığı arazinin kendisine ait olmayan yaklaşık 41 dönümlük kısmını da satın alan Galatasaray'ın dev projesinin detayları da netleşmeye başladı.Seçim öncesinde bu bölge için çalışmalara başlayan Dursun Özbek ve yönetimi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'yla işbirliğine giderek değerlendirme raporu hazırlatmıştı. 18 Ocak 2022 değer tarihli raporda projeye yaklaşık 7,2 milyar TL'lik ciro gelir değeri biçilirken İstanbul konut ve arsa fiyatlarındaki yükselişin ardından söz konusu arazi daha da değerlendi.Bankalar Birliği, Ocak 2022 tarihli raporun sunulması sonrasında kendilerinin de bir değerlendirme raporu yapmak istediğini Galatasaray'a iletti. Söz konusu yeni değerlendirmede projenin değerinin, Ocak 2022 tarihli rapordan daha yüksek olduğu görüldü.Toplamda 97 bin metrekarelik bir inşaat alanı planlanırken projenin sektördeki önemli markalarla birlikte hayata geçmesi için görüşmeler yapılıyor. Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un seçimden önce de bazı firmalarla görüşerek el sıkıştığı, söz konusu arazinin 41 dönümlük bölümünün satın alındıktan sonra da bu anlaşmaların resmileşme noktasında olduğu öğrenildi.Projenin markalarla birlikte hayata geçmesi durumunda değerinin daha da artacağı, TSKB raporunda ise ıslak imzalı bir anlaşma söz konusu olmadığı için bu değer artışının değerlendirmeye alınamadığı da belirtildi.Yeni değerlendirme raporuna göre Galatasaray yönetiminin bu projeden beklentisi 13 milyar TL'nin üzerinde. Arazide yapılacak konut projesi hasılat paylaşımı ya da kat karşılığı model olmadığı için gelirin tamamı Galatasaray'a kalacak.Galatasaray'ın Emlak Konut'tan 1 milyar 171 milyon 800 bin TL'ye satın aldığı 41 dönümlük arazinin kaynağı ise Mecidiyeköy'deki rezidans projesinden geliyor. GS Leo Residence'ın yüzde 70'i lansman gününde satılırken sarı-kırmızılıların bu projeden gelirinin 1 milyar TL'yi aştığı belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin rezidans projesinin kalan yüzde 30'luk kesiminin satışıyla birlikte toplamda 1,5 milyar hedeflediği öğrenildi.Sarı-kırmızılıların bu projeden elde edeceği gelir önce Bankalar Birliği'ne gidecek. Kulübün Aralık 2022 itibarıyla Bankalar Birliği'ne olan 2,2 milyar lirayı aşan kredi borcunun ödenmesinden sonra ise Galatasaray ekonomik bağımsızlığını kazanmış olacak. Haziran 2022'den bu yana gelirlerinin yüzde 25 ile yüzde 50 arasındaki kısmı Bankalar Birliği anlaşması kapsamında kesilen sarı-kırmızılı idareciler, bu projeyle birlikte yıllık yaklaşık 400 milyon liralık faiz ödemesinden kurtulmayı hedefliyor.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kasım 2022'de tarihinde yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın özellikle finansal yapısını düzeltmek suretiyle ve Türkiye Bankalar Birliği konsorsiyumuna olan borcumuzu ödeyerek oradan çıkmak suretiyle Galatasaray'ın sürdürülebilir bir sportif başarı çizgisini yakalamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da bütün üyelerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Florya'da dört aşamalı bir inşaat süreci yaşanacak. Yurt dışından önemli firmalarla ön anlaşma sağlanırken inşaatı yapacak firma ihale ile belirlenecek. Sportif AŞ Başkan vekili olan Erden Timur'un şirketi etik kurallar nedeniyle ihaleye girmeyecek.Galatasaray'da yönetimin hedefi kısa süre içerisinde Kemerburgaz'daki tesis projesinin belli aşamalarını bir an önce tamamlayarak takımı yeni tesislere taşımak.