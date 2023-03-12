Galatasaray, dün Kasımpaşa'yı mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.Şampiyonluk mücadelesi verdiği Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada puan farkını 9'a çıkardı. Teknik direktör Okan Buruk ve kurmaylarının bir hedefi daha var.Aslan gelecek hafta Konyaspor ile haftanın ilk maçını oynayacak. Bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılması durumunda Fenerbahçe ile farkı 12'ye kadar yükseltecek.Alanyaspor deplasmanı öncesinde baskıyı sarı-lacivertlilerin üzerine yükleyecek. Galatasaray kazanmayı sürdürerek Süper Lig'in boyunu kısaltmayı hedefliyor.