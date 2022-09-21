Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi planı!

Galatasaray 'da Teknik Direktör Okan Buruk özelikle Dünya Kupası'ndan sonra vitesi artırmayı planlıyor.Bunun en büyük nedeni ise tecrübeli isimlerin daha geç form tutması ve dev organizasyon nedeniyle dikkatli hareket edilmesi. Sarı-kırmızılı takımın patronu bu nedenle belli bir ritimde ligin ilk periyodunu götürmeyi ama esas çıkışı da ocaktan sonra gerçekleştirmeyi hedefliyor.Bu sene 20 Kasım ile 18 Aralık arasında Dünya Kupası'nın oynanacak olması, yine kupa öncesi ve sonrasında 1 hafta bulunması nedeniyle erken form tutmak yerine kontrollü ilerlemenin avantajları üzerinde durulduğu öğrenildi.İlk 7 haftada yeni bir takım olmasına rağmen iyi puan toplayan Cim-Bom, milli aradan sonra lider Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bir sonraki haftayı ise 'bay' geçecek ve dinlenecek. Galatasaray daha sonra sırasıyla Kayseri (D), Alanya, Karagümrük (D), Beşiktaş , Başakşehir (D) maçlarını oynayacak.Dünya Kupası nedeniyle yaklaşık 1 aylık aranın ardından Cim-Bom evindeki İstanbulspor karşılaşmasıyla tekrar startı verecek. Buruk'un programına göre Galatasaray ocak ayının ikinci haftasında Kadıköy'de oynayacağı Fenerbahçe maçında performans olarak zirvede olacak.Başkan Dursun Özbek ile beraber yakalanan olumlu hava her alanda kendisini gösteriyor. Sarı-kırmızılılarda sponsorluklara da yeni dönemde ilgi artmaya başladı. Çağdaş Faktoring de bugün Kadın Basketbol Takımı'na isim hakkı sponsoru olacak. Öte yandan stat sponsorluğu için de görüşmelerin son aşamaya geldiği bildirildi.