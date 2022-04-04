Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesi gözü kulağı Kerem'de

Kulüpteki seçim atmosferinin takımı nasıl etkileyeceği merak konusu olurken, Galatasaraylı futbolcular Vavacars Karagümrük karşısında sergiledikleri performansla, camiada yaşanan süreçten fazla etkilenmediklerini ortaya koydular. 10 Nisan Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçını düşünmeye başlayan sarı kırmızılı ekipte derbi öncesi en büyük sıkıntı Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı..



Karagümrük karşılaşmasının 2. dakikasında takımına penaltı kazandıran ve 35. dakikada sakatlanarak kenara gelen genç futbolcunun kesin durumu bugün belli olacak.



KASIĞINDA PROBLEM VAR



Sarı kırmızılılar, kasığında ağrısı bulunduğu için mücadeleye devam edemeyen Kerem'in bugün çıkacak MR'ına kilitlendi. Takımın en çok maç oynayan (45), en çok gol atan (11) ve en çok asist yapan (10) oyuncusu olan Kerem'in sakatlığının ciddi olması durumunda Galatasaray'ı derbide sıkıntılı bir maç bekliyor. Nedeni ise Kerem'den sonra takımın en skorer isimleri olan Mustafa Muhammed ile Sofiane Feghouli'nin Fenerbahçe maçında oynamayacak oluşu. Eğer Kerem Aktürkoğlu da forma giyemezse, Galatasaray en çok gol ve asist üreten üç futbolcusundan yoksun olarak Kadıköy'e gidecek.



GOLLERİN YÜZDE 63'ÜNDE ONLAR VAR



Mustafa Muhammed bu sezon 36 resmi maçta 7 gol, 5 asiste imza atarken, 29 karşılaşmada görev alan Sofiane Feghouli de 5 gol, 5 asist yaptı.



Kerem Aktürkoğlu'nun 11 gol, 10 asisti de eklenince, sarı kırmızılı takımın bu sezon üç kulvarda oynadığı 46 resmi maçta attığı 63 golün 43'ü bu oyunculardan gelmiş oldu. Başka bir deyişle Galatasaray'ın attığı gollerin yüzde 63'ü, bu üç oyuncudan geldi.



Kerem Aktürkoğlu ayrıca pazar günü oynanacak derbiye yetişemezse bu sezon ligde cezalı olduğu Giresunspor maçından sonra 2. kez maç kaçırmış olacak.





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