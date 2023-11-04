Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor
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04 Kasım 2023 00:02
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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