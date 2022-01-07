Galatasaray'ın EuroLeague maçı ertelendi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi maçı ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'ın EuroLeague maçı ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2022 11:42
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 12 Ocak Çarşamba günü Fransız ekibi Basket Landes ile deplasmanda oynayacağı Kadınlar FIBA Avrupa Ligi 11. hafta maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle müsabakanın FIBA Tıp Komisyonundan uzmanlarla istişare edilerek ertelendiği, karşılaşmanın kesin tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.