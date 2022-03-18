Galatasaray'ın EuroCup Final-Four'daki rakibi belli oldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Fransa temsilcisi Tango Bourges ile rakip oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın EuroCup Final-Four'daki rakibi belli oldu
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18 Mart 2022 16:54
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde rakibi Fransa temsilcisi Tango Bourges oldu.

Tango Bourges, çeyrek final ilk maçında 65-63 yenildiği Basket Landes'i rövanşta ağırladı. Fransa ekibi, rakibini 74-55 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Ev sahipliği yapacak ülkenin daha sonra açıklanacağı Dörtlü Final organizasyonunda yarı final müsabakaları 5 Nisan Salı günü oynanacak.

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