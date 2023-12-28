Galatasaray'ın eski yıldızı Süper Lig yolunda!

Bir zamanlar Galatasaray forması da giyen Peter Etebo Gaziantep FK'nın gündemine geldi.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın eski yıldızı Süper Lig yolunda!
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28 Aralık 2023 12:24
Transfer çalışmalarına başlayan Gaziantep FK, sürpriz bir ismi gündeme aldı.

Gaziantep'in yerel gazetelerinden olan Telgraf.net'in haberine göre; Galatasaray'ın eski yıldızı Peter Etebo, Gaziantep'FK'nin gündemine girdi.

Nijerya Milli takımının formasını da giyen yıldız oyuncunun bonservisinin elinde olması transfer için olumlu yaklaşılmasına sebep oluyor.

Orta sahada oynayan futbolcu son olarak Stoke City forması giymişti. Oyuncunun kendisine ciddi bir teklif gelmesi halinde değerlendirebileceği öğrenildi.

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