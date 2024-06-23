Galatasaray'ın eski ikinci başkanlarından Atilla Donat vefat etti

Galatasaray Kulübünün eski ikinci başkanlarından Atilla Donat, hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın eski ikinci başkanlarından Atilla Donat vefat etti
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23 Haziran 2024 15:08
Galatasaray Kulübünün eski ikinci başkanlarından Atilla Donat, vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski ikinci başkanlarından, 5271 sicil numaralı üyemiz Atilla Donat'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, "Merhumun cenazesi 24 Haziran Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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