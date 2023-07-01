Galatasaray'ın eski gözdesine Beşiktaş talip!

Beşiktaş'Ta transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Ön libero aramaya devam eden Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi.
Son dönemde yaptığı transferlerle ortalığı kasıp kavuran Al-Hilal'in ön liberosu Gustavo Cuellar, siyah-beyazlıların radarına girdi.
Jorge Jesus'un Flamengo'dan öğrencisi olan Cuellar için siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu Cuellar'ın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Menajerinin Flamengo ve Corinthians'la da konuştuğu Cueller'ın ilk hedefi Avrupada forma giymek.
Futbolcuyla geçen sezon Galatasaray yakından ilgilenmişti fakat bu transfer gerçekleşmemişti.
Cuellar, Al-Hilal'de 125 resmi maçta oynadı.
Son dönemde yaptığı transferlerle ortalığı kasıp kavuran Al-Hilal'in ön liberosu Gustavo Cuellar, siyah-beyazlıların radarına girdi.
Jorge Jesus'un Flamengo'dan öğrencisi olan Cuellar için siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu Cuellar'ın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Menajerinin Flamengo ve Corinthians'la da konuştuğu Cueller'ın ilk hedefi Avrupada forma giymek.
Futbolcuyla geçen sezon Galatasaray yakından ilgilenmişti fakat bu transfer gerçekleşmemişti.
Cuellar, Al-Hilal'de 125 resmi maçta oynadı.
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