Galatasaray'ın eski gözdesi: 'Ayrılmak istedim, doğru'

Galatasaray'ın yazın kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği ancak transferini gerçekleştiremediği Stryger Larsen, İtalyan basınına konuştu.



Tecrübeli futbolcu, yaptığı açıklamada kendisine gelen transfer tekliflerini doğrularken, bundan sonra yaşanabilececek senaryolara kapısının açık olduğunu ifade etti.



Stryger Larsen'in konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu;



"Bana ilgi gösteren birkaç kulüp vardı. Transferim sadece benim isteğime bağlı değil, her zaman istediğini gibi olmuyor. Geçtiğimiz yaz ayrılmak istedim, bu doğru. Kaldı ki, bunu ben de açıkladım. Satış için kulübümden onay çıkmadı ve bende kaldım. Şu anda Udinese'nin oyuncusuyum, en iyisini verebilmek için çalışıyorum. Ayrıca, yeni sözleşme için de kendi isteklerim doğrultusunda ilerlemek istiyorum, buna odaklanmış durumdayım. Sanırım kulüp, sözleşme yenilemek istiyor. Şu anda milli takım kampındayım, bakalım İtalya'ya döndüğümde neler olacak, göreceğiz. Diyaloğa kapımı kapatmadım, her zaman transfer ve sözleşme teklifleri için açığım. İtalya'da yaşamaktan da mutluyum."



