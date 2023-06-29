Galatasaray'ın eski golcüsü Antalya'da

Fransa'nın Nantes takımında forma giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Mustafa Muhammed, tatilini Antalya'da geçiriyor.
Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes ekibine transfer olan Mısır'ın milli golcüsü Mustafa Muhammed, Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya geldi. Sezonun yorgunluğunu kentteki bir otelde tatil yaparak geçiren Mustafa Muhammed, fitness salonunda bireysel çalışmayla yeni sezona hazırlanıyor.
51 MAÇA ÇIKTI
Nantes formasıyla 51 resmi maça çıkan Mustafa Muhammed bu karşılaşmalarda 11 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes ekibine transfer olan Mısır'ın milli golcüsü Mustafa Muhammed, Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya geldi. Sezonun yorgunluğunu kentteki bir otelde tatil yaparak geçiren Mustafa Muhammed, fitness salonunda bireysel çalışmayla yeni sezona hazırlanıyor.
51 MAÇA ÇIKTI
Nantes formasıyla 51 resmi maça çıkan Mustafa Muhammed bu karşılaşmalarda 11 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
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