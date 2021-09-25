Galatasaray'ın en zorlu 6 sınavı!

Galatasaray, 29 günlük süreçte 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın en zorlu 6 sınavı!
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25 Eylül 2021 12:50
Ligde son 4 haftada 10 puan kaybedip sadece 2 beraberlik alan G.Saray'ı 6 maçlık zor bir periyot bekliyor. Ligde ve Avrupa arenasında üst üste zorlu deplasmanlara çıkacak olan Aslan'da fikstür giderek daha da zorlaşacak.

Göztepe maçı sonrası Eylül'de Marsilya ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray 3 gün sonra ligde yine dış sahada Rize ile oynayacak.

Sarı kırmızılıların son dönemde Rize ile saha dışında da yıldızı barışmazken, Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü de kendi sahasında ilk olarak Galatasaray'a karşı kulübede olacak.

6 MAÇIN FİNALİ DOLMABAHÇE'DE

Puan kaybına artık tahammülü olmayan Galatasaray daha sonra sahasında ligin namağlup ekibi Konyaspor'u ağırlayacak.

Ve sarı kırmızılılar daha sonra üst üste 2 zorlu deplasmana birden çıkacak. Galatasaray önce 21 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile Rusya'da oynayacak.

İklim koşulları da sert olan Moskova deplasmanı sonrasında Galatasaray ligde ise ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar, Vodafone Park'ta ezeli rakibi Beşiktaş ile sezonun ilk derbi mücadelesine çıkacak. 


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