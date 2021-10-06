Galatasaray'ın en zorlu 40 günü!

Milli ara nedeniyle liglere ara verilirken, Galatasaray'ı ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar milli ara sonrası 40 günde 2 derbi oynayacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maça çıkacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın en zorlu 40 günü!
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06 Ekim 2021 11:51
Milli araya Rize galibiyetiyle giren Galatasaray lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde yer alıyor.

Üstelik Sarı-Kırmızılıları milli aradan sonra adeta korku tüneli gibi bir fikstür bekliyor. Süper Lig'in 9. haftasında Konya'yı konuk edecek olan Aslan ardından Avrupa Ligi'nde L.Moskova deplasmanına çıkacak.

HİÇ GALİBİYET ALAMADI!

Galatasaray, Rusya dönüşü daha önce hiç kazanamadığı Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar 10. haftada sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

ÖNCE DERBİ SONRA MARSİLYA

Ardından Karagümrük'e konuk olacak olan Galatasaray, bir kez daha verilecek milli maç arasından sonra ise Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Derbiden 4 gün sonra rakip İstanbul'da Marsilya olacak.

SEZONUN KADERİNİ BELİRLEYEBİLİR

Takvim'in haberine göre; Yaklaşık 40 gün içinde aralarında 2 derbi ve 3 Avrupa Ligi maçının olduğu çok zorlu bir fikstüre girecek olan Cimbom'un alacağı skorlar belki de sezonun kaderini belirleyecek. Taraftarlar zorlu fikstür öncesi endişeli bir bekleyiş içinde. 


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