Galatasaray'ın en uzun günü: 17 Ekim!

Galatasaray Spor Kulübü'nde Burak Elmas'ın yetkileri ve Mustafa Cengiz dönemine ait kararlar 17 Ekim Pazar günü alınacak. Sarı-kırmızılı takımda oldukça hareketli geçecek günde konuşulacaklar belli oldu. İşte sarı-kırmızılıların en uzun gününe dair ayrıntılar...Galatasaray'da 17 Ekim Pazar günü en uzun gün olacak. Bir taraftan eski başkan Mustafa Cengiz dönemine ait 2020 yılı mali ve idari yönden oylanacak, diğer tarafta ise Burak Elmas ile ekibinin istediği yetkiler masaya yatırılacak.Üstelik aynı gün ligde saat 16.00'da Galatasaray ile Konyaspor karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar iki yıldır pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen mali genel kurullarını 16 ve 17 Ekim'de yapacak. 16 Ekim Cumartesi günü 2019 yılı ele alınacak. 17 Ekim Pazar ise 2020 Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilecek.Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'ndaki toplantının gündem maddeleri arasında yeni yönetimin istediği yetkiler de bulunuyor. Bu uzun ve yoğun gündemden dolayı Başkan Burak Elmas ve ekibi ile genel kurula katılacak üyeler aynı gün 16.00'daki Konyaspor maçını stattan takip edemeyecek.