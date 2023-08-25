Galatasaray'ın en büyük sponsoru Icardi

Galatasaray'ın PSG'den 10 milyon euroya bonservisiyle birlikte transfer ettiği Mauro Icardi attığı birbirinden kritik gollerle takımına hem sportif hem de maddi anlamda büyük katkılar yapıyor. Yıldız oyuncu kısa süre içinde kendi parasını çıkaracağa da benziyor.
Sponsorlar hariç sarı-kırmızılı kulüpten her sene için 6 milyon euro alan Arjantinli yıldız daha sezonun başında üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Şampiyonlar Ligi play-Off ilk maçında nefis golü ve asisti ile karşılaşmaya damga vuran Icardi böylece tur kapısının aralanmasını sağladı.
Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Icardi, Galatasaray için neredeyse 30 milyon euroya yakın gelir anlamına gelen Devler Ligi yolunda çok önemli bir rol üstlendi. Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor maçında iki güzel gol atan Arjantinli yıldız sezon başındaki formuyla geçen sezonun üzerine çıkacağı sinyallerini veriyor.
Sponsorlar hariç sarı-kırmızılı kulüpten her sene için 6 milyon euro alan Arjantinli yıldız daha sezonun başında üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Şampiyonlar Ligi play-Off ilk maçında nefis golü ve asisti ile karşılaşmaya damga vuran Icardi böylece tur kapısının aralanmasını sağladı.
Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Icardi, Galatasaray için neredeyse 30 milyon euroya yakın gelir anlamına gelen Devler Ligi yolunda çok önemli bir rol üstlendi. Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor maçında iki güzel gol atan Arjantinli yıldız sezon başındaki formuyla geçen sezonun üzerine çıkacağı sinyallerini veriyor.