Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı; bitiricilik

Galatasaray, Denizlispor maçında 26 isabetli şut ve 11 net gol fırsatına karşın sadece 3 gol bulabildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı; bitiricilik
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30 Aralık 2021 10:02
Galatasaray'da son vuruşlardaki beceriksizliklerin faturası ağır oldu.

Son Denizli maçında 26 isabetli şut atan G.Saray, 11 net pozisyonu değerlendiremeyerek kupada rakibine elendi.

Sarı-kırmızılıların fazla gol kaçırma alışkanlığı ligde de ağır yara verdi. Zaman zaman 3 forvetle sahaya çıkan Aslan, ligde şut isabetinde yüzde 50'nin altında kaldı.

Galatasaray bunları gole çevirseydi, ilk yarıyı 50 puanla lider tamamlayacaktı. 


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