Galatasaray'da son vuruşlardaki beceriksizliklerin faturası ağır oldu.
Son Denizli maçında 26 isabetli şut atan G.Saray, 11 net pozisyonu değerlendiremeyerek kupada rakibine elendi.
Sarı-kırmızılıların fazla gol kaçırma alışkanlığı ligde de ağır yara verdi. Zaman zaman 3 forvetle sahaya çıkan Aslan, ligde şut isabetinde yüzde 50'nin altında kaldı.
Galatasaray bunları gole çevirseydi, ilk yarıyı 50 puanla lider tamamlayacaktı.
Son Denizli maçında 26 isabetli şut atan G.Saray, 11 net pozisyonu değerlendiremeyerek kupada rakibine elendi.
Sarı-kırmızılıların fazla gol kaçırma alışkanlığı ligde de ağır yara verdi. Zaman zaman 3 forvetle sahaya çıkan Aslan, ligde şut isabetinde yüzde 50'nin altında kaldı.
Galatasaray bunları gole çevirseydi, ilk yarıyı 50 puanla lider tamamlayacaktı.