Galatasaray'ın Emin Bayram planı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Westerlo'ya kiralık giden Emin Bayram'ı gelecek sezon stoper rotasyonunda kullanmayı planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın Emin Bayram planı
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02 Ocak 2024 10:29
Son güncelleme 02 Ocak 2024 10:50
Galatasaray'dan kiralık gittiği Westerlo'da çok iyi bir performans ortaya koyan, Belçika Ligi'nde birkaç kez haftanın takımına seçilen sarı-kırmızılıların genç stoperi Emin Bayram, Galatasaray'da yüzleri güldürdü.

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, 20 yaşındaki savunmacıyı gelecek sezon stoper rotasyonunda Victor Nelsson'un yerinde kullanmayı planlıyor.

Emin Bayram bu sezon Westerlo'da çıktığı 14 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

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