Galatasaray'ın Emin Bayram planı

Galatasaray'dan kiralık gittiği Westerlo'da çok iyi bir performans ortaya koyan, Belçika Ligi'nde birkaç kez haftanın takımına seçilen sarı-kırmızılıların genç stoperi Emin Bayram, Galatasaray'da yüzleri güldürdü.
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, 20 yaşındaki savunmacıyı gelecek sezon stoper rotasyonunda Victor Nelsson'un yerinde kullanmayı planlıyor.
Emin Bayram bu sezon Westerlo'da çıktığı 14 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, 20 yaşındaki savunmacıyı gelecek sezon stoper rotasyonunda Victor Nelsson'un yerinde kullanmayı planlıyor.
Emin Bayram bu sezon Westerlo'da çıktığı 14 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
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