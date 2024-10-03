Galatasaray'ın dış sahada yüzü gülmüyor

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 4 müsabakayı kaybetti.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk deplasman maçında Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray, sonrasında dış sahada Bayern Münih'e 2-1, Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu.
Grubunu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi son 16 Play Off turunda devam eden Galatasaray, sahasında 3-2 yendiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Galatasaray, üst üste dördüncü dış saha yenilgisini ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri Play-Off maçında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 3-2'lik skorla yaşadı.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk deplasman maçında Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray, sonrasında dış sahada Bayern Münih'e 2-1, Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu.
Grubunu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi son 16 Play Off turunda devam eden Galatasaray, sahasında 3-2 yendiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Galatasaray, üst üste dördüncü dış saha yenilgisini ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri Play-Off maçında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 3-2'lik skorla yaşadı.