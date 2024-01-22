Galatasaray'ın direk şanssızlığı!

5-1 kazandığı Trabzonspor karşılaşmasında da 2 topu direkten dönen Galatasaray, bu sezon en fazla direğe takılan takım olarak dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılıların toplam direğe takılma sayısı 16'ya ulaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın direk şanssızlığı!
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22 Ocak 2024 10:40
Süper Lig'de bu sezon topu en çok direkten dönen takımı olan Galatasaray'da Trabzonspor karşısında da 2 oyuncu daha çerçeveyi aşamadı.

33. dakikada Kaan Ayhan'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Dries Mertens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı. 58. dakikada ise Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta çıktı. Trabzonspor karşısında 5 gol bulan sarı-kırmızılı takımın 2 şutu da direkten dönmüş oldu.

Ligin en fazla şutu direkten dönen takımı olan Galatasaray 16'ya ulaştı ve rekoruna yenisini ekledi.

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