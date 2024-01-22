Galatasaray'ın direk şanssızlığı!

Süper Lig'de bu sezon topu en çok direkten dönen takımı olan Galatasaray'da Trabzonspor karşısında da 2 oyuncu daha çerçeveyi aşamadı.
33. dakikada Kaan Ayhan'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Dries Mertens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı. 58. dakikada ise Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta çıktı. Trabzonspor karşısında 5 gol bulan sarı-kırmızılı takımın 2 şutu da direkten dönmüş oldu.
Ligin en fazla şutu direkten dönen takımı olan Galatasaray 16'ya ulaştı ve rekoruna yenisini ekledi.
33. dakikada Kaan Ayhan'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Dries Mertens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı. 58. dakikada ise Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta çıktı. Trabzonspor karşısında 5 gol bulan sarı-kırmızılı takımın 2 şutu da direkten dönmüş oldu.
Ligin en fazla şutu direkten dönen takımı olan Galatasaray 16'ya ulaştı ve rekoruna yenisini ekledi.