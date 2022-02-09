Galatasaray'ın Diagne'de zararı! Çekler de gitti!

Galatasaray, transfer olduğu günden bu yana bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Mbaye Diagne'den çok zarar etti. Sarı-kırmızılılar, son olarak Senegalli futbolcunun kontratını geçici feshetmek için tüm maaş ve primlerini ödemek zorunda kaldı. Diagne'nin kulübe toplam maliyeti 350 milyon TL'yi geçti.

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Galatasaray'ın Diagne'de zararı! Çekler de gitti!
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09 Şubat 2022 12:24
Galatasaray, Mbaye Diagne transferinden zarar etmeye devam ediyor. Senegalli oyuncuyu bir türlü elinden çıkartmayı başaramayan sarı-kırmızılı takım, yabancı kontenjanında yer açmak için Diagne'nin kontratını geçici olarak feshetmek zorunda kaldı.

Çekler Diagne'ye gitti

Fesih konusunda Galatasaray'a büyük zorluklar çıkarttığı öğrenilen 30 yaşındaki oyuncu, tüm sezonun maaşı ödenince ikna oldu. Galatasaray'ın başka bir kulüpten aldığı çekleri Mbaye Diagne'ye vermek zorunda kaldığı öğrenildi.

Maliyeti 350 milyon TL

Senegalli futbolcunun transferi Galatasaray'a büyük bir mali yük getirdi. Sarı-kırmızılı takım, Diagne'yi 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 13 milyon euro karşılığında transfer etti. Diagne'ye bugüne kadar 10 milyon euronun üzerinde maaş ve prim ödemesi yapıldı.

Güncel kurla sarı-kırmızılı takıma 350 milyon TL'nin üzerinde bir maliyet getiren Diagne, saha içerisinde ise karşılığını veremedi. 3 sezonda sarı-kırmızılı formayla 62 maça çıkan Diagne, 26 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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