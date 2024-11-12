Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Wolfsburg

Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Wolfsburg'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Wolfsburg
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12 Kasım 2024 12:07
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Almanya'nın Wolfsburg ekibini konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

İspanya Futbol Federasyonundan Olatz Rivera Olmedo'nun düdük çalacağı karşılaşmada Iragartze Fernandez Esesumaga ile Rocio Puente Pino yardımcı hakem olarak görev alacak.

Gruptaki ilk maçında Lyon'a deplasmanda 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, ikinci mücadelesinde ise sahasında Roma'ya 6-1 kaybetti.

Alman ekibi Wolfsburg ise ilk maçında deplasmanda Roma'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında ise sahasında Lyon'a 2-0 yenildi.

Grupta puanı bulunmayan iki takımdan Wolfsburg üçüncü, Galatasaray Petrol Ofisi ise dördüncü sırada yer alıyor.

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