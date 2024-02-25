Galatasaray'ın dev tesellisi: 30 milyon euro

Avrupa'dan elenen Galatasaray, elde ettiği gelir ile mali açıdan büyük bir ferahlık yaşadı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın dev tesellisi: 30 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2024 10:43
Avrupa kupalarına beklediğinden erken veda eden Galatasaray'ın tek tesellisi bu sezon elde ettiği kazanç oldu. Aslan sadece UEFA'dan gelen ödül paralarından yaklaşık 30 milyon euro'yu kasasına koydu.

Sezona Şampiyonlar Ligi eleme turlarından başlayan ve gruplara kalan Aslan bu sayede 14 milyon 800 bin euro kazandı. Katsayı sıralamasında 25. basamakta yer alan sarı-kırmızılılar, bu başarısıyla birlikte 9 milyon 96 bin Euro gelir elde etti. Okan Buruk'un takımı grubunda 1 galibiyet ve 2 beraberlik sonucu 4.6 milyon euro kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını üçüncü tamamlayan Galatasaray, Avrupa Ligi Play Off Turu primi olarak 500 bin euro daha aldı. Sarı kırmızılı takım böylece 2023/2024 sezonunda Avrupa'dan toplam 29 milyon 300 bin 737 euro kasasına koydu.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery