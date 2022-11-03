Galatasaray ligde henüz duran toptan gol bulamadı. Sarı-kırmızılı takım, geride kalan 11 maçta kullandığı toplam 87 kornerden de skor çıkaramadı.
Oliveira, Mertens, Mata ve Kerem Aktürkoğlu'nun dönüşümlü kullandığı köşe vuruşlarında Abdülkerim ve Nelsson'un ağlara giden topları VAR'a takıldı.
Teknik direktör Okan Buruk da Beşiktaş derbisine özel takıma korner organizasyonu çalıştırıyor.
Oliveira, Mertens, Mata ve Kerem Aktürkoğlu'nun dönüşümlü kullandığı köşe vuruşlarında Abdülkerim ve Nelsson'un ağlara giden topları VAR'a takıldı.
Teknik direktör Okan Buruk da Beşiktaş derbisine özel takıma korner organizasyonu çalıştırıyor.