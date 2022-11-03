Galatasaray'ın dersi korner

Ligde 11 karşılaşmada toplam 87 korner kullanmasına rağmen hiç duran toptan gol bulamayan Galatasaray, derbi öncesi bu vuruşları çalışmaya ağırlık verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın dersi korner
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03 Kasım 2022 13:00
Sergio Oliveira
Sergio Oliveira
Galatasaray
Galatasaray ligde henüz duran toptan gol bulamadı. Sarı-kırmızılı takım, geride kalan 11 maçta kullandığı toplam 87 kornerden de skor çıkaramadı.

Oliveira, Mertens, Mata ve Kerem Aktürkoğlu'nun dönüşümlü kullandığı köşe vuruşlarında Abdülkerim ve Nelsson'un ağlara giden topları VAR'a takıldı.

Teknik direktör Okan Buruk da Beşiktaş derbisine özel takıma korner organizasyonu çalıştırıyor. 

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