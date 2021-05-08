Galatasaray'ın derbide kalbi: Taylan Antalyalı

Süper Lig'de 2020-21 sezonun en kritik haftası bugün oynanacak, tüm Türkiye Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray-Beşiktaş derbisine odaklanacak.



Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana yükselişte olan ve milli takıma da seçilen Taylan Antalyalı orta sahada adeta takımının kilit isimlerinden biri oldu. 32 maçta yüzde 89 pas ortalaması ve yüzde 53 ikili mücadele kazanma gibi orta sahada bir 6 numara için önemli rakamlar elde eden Taylan dikkatleri topluyor.



Taylan Antalyalı, Beşiktaş karşısında da orta sahanın yükünü çekecek ve Atiba ile Josefli orta sahada rekabet verecek.



TECRÜBE FAKTÖRÜ



Derbi öncesi Beşiktaş hücumda daha aktif gözükse de Galatasaray'ın kalesinde çok önemli bir tecrübe olacak. Ciddi bir sakatlık atlatmasına rağmen formunda ve klasından hiçbir şey kaybetmeyen Muslera, 20 lig maçında 17 gol yedi ve 0.85 gibi çok iyi bir gol yeme ortalaması var. Derbilerin her zaman aranan ismi olan 34 yaşındaki Uruguaylı eldiven yine başrolde olmaya aday. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu da yükselen grafiğiyle alkış alıyor. 32 maçta 29 gol yiyerek benzer bir istatistik toplayan ve 13 maçta hiç gol yemeyen Ersin, oynadıkça deneyim kazanıyor.



