Galatasaray'ın derbide hedefi: 52 bin taraftar

Galatasaray'da 21 Kasım'daki Fenerbahçe derbisi için yönetim yeni bir strateji belirledi.

Haber; Sabah
Abone Ol
Galatasaray'ın derbide hedefi: 52 bin taraftar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2021 10:02
Yüzde 50 stat kapasitesi sınırı kalkarken, 21 Kasım'daki Fenerbahçe derbisi için yönetim de NEF Stadı'nı doldurmaya hazırlanıyor.

52 bin 625 taraftarın izleyebileceği maç için başkan Burak Elmas ve kurmayları da farklı bir strateji izleyecek.

Lokomotiv Moskova maçında çağrılara rağmen 35 bin taraftara ulaşan yönetim, derbi için hem bilet fiyatlarını makul tutup hem de yeni kombine kart çıkararak stadı doldurmak istiyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.