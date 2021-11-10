Galatasaray'ın derbide hedefi: 52 bin taraftar

Yüzde 50 stat kapasitesi sınırı kalkarken, 21 Kasım'daki Fenerbahçe derbisi için yönetim de NEF Stadı'nı doldurmaya hazırlanıyor.



52 bin 625 taraftarın izleyebileceği maç için başkan Burak Elmas ve kurmayları da farklı bir strateji izleyecek.



Lokomotiv Moskova maçında çağrılara rağmen 35 bin taraftara ulaşan yönetim, derbi için hem bilet fiyatlarını makul tutup hem de yeni kombine kart çıkararak stadı doldurmak istiyor.





İLGİLİ VİDEO