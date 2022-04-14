Galatasaray'ın derbi performansı rakamlara yansıdı

Galatasaray Fenerbarhçe'ye 2-0 mağlup olurken ortaya koyulan kötü futbol koşu rakamlarına da yansıdı.



Baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lecivertli oyuncular 112.773 km koşarken Galatasaray 107.013'te kaldı. Galatasaray bu performansıyla 32. haftanın en az koşan 3 takımı arasında yer aldı. Sadece Hatay ve Malatya'yı geçti.









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