Galatasaray'ın derbi performansı rakamlara yansıdı

Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmekten kurtulamayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında en az koşan 3 takım arasında yer aldı.

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Galatasaray'ın derbi performansı rakamlara yansıdı
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14 Nisan 2022 09:31
Galatasaray Fenerbarhçe'ye 2-0 mağlup olurken ortaya koyulan kötü futbol koşu rakamlarına da yansıdı.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lecivertli oyuncular 112.773 km koşarken Galatasaray 107.013'te kaldı. Galatasaray bu performansıyla 32. haftanın en az koşan 3 takımı arasında yer aldı. Sadece Hatay ve Malatya'yı geçti.

 

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