Karagümrük karşısında kaçırdığı penaltıyla çok üzülen Mauro İcardi, Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlandı.Sarı-kırmızılılar da hafif sakatlığını tamamen atlatan yıldız ismin bu sezon büyük maçlarda sergilediği performansa güveniyor.F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında üç maçta 4 gol atan İcardi, derbide yine en büyük koz olacak.Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'a 2 gol atan Arjantinli forvet, Vodafone Park'ta da galibiyeti getiren oyuncu olmak istiyor.