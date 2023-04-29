Galatasaray'ın derbi güvencesi: Mauro Icardi

Bu sezon 3 derbide 4 gol atan Galatsaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş maçında yine en büyük koz olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın derbi güvencesi: Mauro Icardi
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29 Nisan 2023 12:39
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Karagümrük karşısında kaçırdığı penaltıyla çok üzülen Mauro İcardi, Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlandı.

DERBİ PERFORMANSINA GÜVENİYORLAR

Sarı-kırmızılılar da hafif sakatlığını tamamen atlatan yıldız ismin bu sezon büyük maçlarda sergilediği performansa güveniyor.

YİNE EN BÜYÜK KOZ OLACAK

F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında üç maçta 4 gol atan İcardi, derbide yine en büyük koz olacak.

GALİBİYETİ GETİRMEK İSTİYOR

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'a 2 gol atan Arjantinli forvet, Vodafone Park'ta da galibiyeti getiren oyuncu olmak istiyor.  

 
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