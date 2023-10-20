Galatasaray'ın derbi avcısı: Mauro Icardi

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı asla boş geçmeyen Arjantinli, cumartesi günü serisini 7 maça taşımak istiyor. Icardi, Beşiktaş ağlarını yine sallarsa Galatasaray'ın derbilerde en fazla gol atan yabancısı olacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın derbi avcısı: Mauro Icardi
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20 Ekim 2023 10:57
Son güncelleme 20 Ekim 2023 10:58
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, rekor kırmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı toplam 4 derbide 5 gol atan 30 yaşındaki forvet, 2 Trabzon karşılaşmasında da fileleri sarsmayı başarmıştı. Bu sezonki Trabzonspor maçıyla birlikte 8 gole ulaşan ve derbilerde Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı oyuncusu olan Hagi'nin rekoruna ortak olan Arjantinli, artık bu başarıda tek kalmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'A 2 MAÇTA 3 GOL ATTI

Türkiye'deki patlamasını bir Beşiktaş derbisiyle yapan başarılı golcü, yine Siyah-Beyazlılar'a karşı rekor kırmaya çalışacak. Geçen sezon 13'üncü haftada 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde 2 harika gol atan Tangocu, ondan sonra Süper Lig'de fırtınalar estirmeye başlamıştı. Siyah-Beyazlılar o günlerde çalkantılı bir süreç yaşıyordu. Kartal'ın bu sezonki durumu da pek farksız değil. Kaosta olan Beşiktaş, formda Icardi'yi durdurup galibiyete gitmeye çalışacak.

SÜPER LİG'DE KRALLIK TAHTINDA

Süper Lig'de 8 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistle oynayan 30 yaşındaki santrafor, şu anda krallık yarışında zirvede. Arkasında ise 6'şar gollü Edin Dzeko ve Aytaç Kara var. Beşiktaş'ın gol silahı Aboubakar'ın sayısı ise 4. Taraflı tarafsız pek çok futbolsever, bu sezon Mauro Icardi'nin gol kralı olacağı yönünde fikir belirtiyor. 82 dakikada bir fileleri havalandıran Galatasaray'ın yıldızı, dakika başına gol atma konusunda da Süper Lig'in en iyisi. 

 
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