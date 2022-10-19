Galatasaray'ın deplasmanı İstanbul!

Bu sezon 9 maçının 6'sını deplasmanda oynayan Galatasaray, bu açıdan avantajlı sayılan bir fikstüre geçiyor.



Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 25 Aralık'a kadar İstanbul dışında maç oynamayacak.



Gelecek hafta Nef Stadyumu'ndaki Alanyaspor maçıyla başlayacak 5 haftalık periyotta sırasıyla Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş, Başakşehir (D) ve İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.



Aslan, bu dönemde avantajı kullanarak seri yakalama ve çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.





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