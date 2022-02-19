Galatasaray'ın çilingiri Bafetimbi Gomis!

Göztepe maçında Torrent, deneyimli golcüsüne çok güvenirken Omar ile Pulgar'ın da sahada olması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın çilingiri Bafetimbi Gomis!
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19 Şubat 2022 12:34
Küme düşme hattı ile burun buruna gelen Galatasaray için Göztepe sınavı kritik olacak.

Bu süreçte tam kadro çalışma imkânı bulan teknik heyet, Emre Kılınç'ın dönmesi ile birlikte İzmir deplasmanında ideal ilk 11 ile sahada olmak istiyor.

Emre Kılınç'ı kullanarak Pulgar-Taylan değişikliğine yer açmayı planlayan Torrent, en uçta ise Mostafa-Gomis arasında kararsız kalsa da ibre Bafetimbi Gomis'ten yana...

İspanyol çalıştırıcı, Omar'ın performansını da yakından takip ederken Norveçli sağ beke şans verebilir.

GÖZTEPE'YE TAKTİK PLAN

Ligdeki kritik Göztepe virajı için sarı-kırmızılılarda hazırlıklar sürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Domenec Torrent yönetiminde dün yapılan çalışmada İspanyol hocanın, takımı sık sık uyardığı öğrenilirken taktik çalışmada bazı isimler üzerinde yoğunlaşıldı.

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