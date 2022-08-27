Galatasaray'ın Cengiz Ünder ısrarı

Marsilya'da mutsuz olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu Cengiz Ünder için girişimlerde bulunan Galatasaray, teklifini hazırladı. Yönetim, Fransızlar'a, satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunacak. Opsiyon için de 8 milyon euro teklif edilecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Cengiz Ünder ısrarı
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27 Ağustos 2022 12:49
Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında, Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder de var.

MARSİLYA'DAN AYRILMA KARARI ALDI

Nantes maçında Teknik Direktör Igor Tudor tarafından 65. dakikada sahaya sürülen ancak 82'de oyundan alınan Cengiz, çok sinirlenmiş ve direkt soyunma odasına gitmişti. Bu olay bardağı taşıran son damla oldu ve 25 yaşındaki yıldız, Marsilya'dan ayrılma kararı aldı.

GALATASARAY, HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray Yönetimi de Cengiz'in bu kararı sonrasında çalışmalarını hızlandırdı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk etapta kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakmasa da Avrupa'dan beklediği tekliflerin gelmemesi sonrasında Cengiz'in rotayı memleketine çevirebileceği ifade edildi.

BİR SEZONLUĞUNA...

Kısa süre önce Roma'dan transfer edilen Cengiz'in, 1 sezonluğuna Türkiye'ye geri dönmeye olumlu bakabileceği belirtildi. Cim Bom'un, Cengiz için Marsilya'nın kapısını satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle çalması bekleniyor. Aslan'ın opsiyon için de 8 milyon euro önereceği konuşuluyor.  




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