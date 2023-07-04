Galatasaray'ın bütçesini aştı: Saint-Maximin

Newcastle United'de gözden düşen Allan Saint-Maximin, Galatasaray'ın gündemine geldi ancak maliyeti el yaktı.

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Galatasaray'ın bütçesini aştı: Saint-Maximin
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04 Temmuz 2023 11:42
Galatasaray, Newcastle United'ın gözden çıkardığı Allan Saint-Maximin'i 'fırsat' transferi olarak görüp temasa geçti.

26 yaşındaki Fransız kanadı kiralamayı düşünen Aslan'a ret yanıtı verildi.

Newcastle, sol açık Maximin için 20 milyon euro istedi. Aslan bu gelişme üzerine geri adım attı.

GEÇEN SEZON 6 GOLE ETKİ

Newcastle'ın 2019 yazında Nice'ten 18 milyon euro bonservisle aldığı Saint-Maximin, geçen sezon 31 resmi maçta forma giyip 1 gol attı ve 5 asist yaptı. 

 
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