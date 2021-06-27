Galatasaray'ın bugün rakibi Dinamo Bükreş

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın bugün rakibi Dinamo Bükreş
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27 Haziran 2021 11:41
Geçen sezonu Beşiktaş'ın arkasında tamamlayan Galatasaray yeni sezonu erken açtı. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme mücadelesi verecek Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk hazırlık maçını bugün gerçekleştirecek.

Fatih Terim yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen takımı Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.

Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma 18.00'de başlayacak. Mücadele GSTV ve Galatasaray Youtube hesabından canlı yayınlanacak.


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