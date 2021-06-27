Galatasaray'ın bugün rakibi Dinamo Bükreş

Geçen sezonu Beşiktaş'ın arkasında tamamlayan Galatasaray yeni sezonu erken açtı. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme mücadelesi verecek Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk hazırlık maçını bugün gerçekleştirecek.
Fatih Terim yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen takımı Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.
Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma 18.00'de başlayacak. Mücadele GSTV ve Galatasaray Youtube hesabından canlı yayınlanacak.
Fatih Terim yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen takımı Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.
Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma 18.00'de başlayacak. Mücadele GSTV ve Galatasaray Youtube hesabından canlı yayınlanacak.