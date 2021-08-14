Galatasaray'ın bu sezonki rakipleriyle maçları

Takımlar O G B M A Y Fenerbahçe 128 35 43 50 123 158 Beşiktaş 126 46 43 37 156 129 Trabzonspor 96 42 23 31 124 110 Altay 80 47 19 14 138 55 Göztepe 58 33 13 12 90 41 Kayserispor 50 32 15 3 112 38 Antalyaspor 50 30 13 7 98 46 Konyaspor 40 29 8 3 79 25 Çaykur Rizespor 40 26 7 7 92 41 Kasımpaşa 34 22 6 6 68 31 Adana Demirspor 34 18 8 8 56 27 Sivasspor 30 19 6 5 66 39 İstanbul Başakşehir 26 13 7 6 44 35 Fatih Karagümrük 14 9 3 2 27 12 Giresunspor 12 5 5 2 18 11 Alanyaspor 10 6 1 3 23 13 Yeni Malatyaspor 8 5 1 2 12 6 Gaziantep 4 3 1 - 10 5 Hatayspor 2 1 - 1 3 3





Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 63 sezonda Fenerbahçe ile 128 kez karşılaştı.Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 47 kezle Altay karşısında alan Galatasaray, en çok golü ise 156 kez ile Beşiktaş'a attı.En fazla golü (158) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 50 defa mücadele ettiği Kayserispor'a ise sadece 3 kez mağlup oldu.Galatasaray'ın, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle: