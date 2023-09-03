Galatasaray'ın bu sezon bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray, bu sezon yaptığı 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Sarı-kırmızılı ekip, 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
Sarı-kırmızılı ekip, 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.