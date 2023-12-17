Galatasaray'ın Bradley Locko ısrarı!

Fransız basınına göre; Galatasaray'ın, Sacha Boey'den sonra bir başka Fransız oyuncu olan Bradley Locko için devrede. 21'lik yıldızın kulübüyle temaslar başladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın Bradley Locko ısrarı!
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17 Aralık 2023 11:17
Ara transferde eksiklerini gidermek için harekete geçen Galatasaray'ın listesinde sol bek mevkisi ilk sırada yer alıyor.

Fransız basını; Sarı-Kırmızılı takımın, Brest'in sol beki Bradley Locko ile ilgilendiğini, bu durumun Fransız takımının taraftarını endişelendirdiğini öne sürdü. 5 milyon euro değerinde olan Locko, bu sezon Brest'te gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti.

Score.fr'nin haberine göre; 21 yaşındaki oyuncunun ayrılma ihtimali hocasını da endişelendirdi. Bu sezon tek 1 dakika bile kaçırmayan, 15 maçta 1 asist yapan genç yıldız ile sezon başında sözleşme imzalandı. Fransız Brest kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan sol bek oyuncusu, geçtiğimiz ay Fransa Genç Milli Takımı'na da ilk kez çağrılmıştı.

AYRILIĞI DARBE OLUR

Ülkesinin basınına göre; kulübün ilk 5 oyuncusu arasında ve gitmesi halinde yerini doldurmak zor olacak. Bu yüzden Brest teknik ekibi endişeli ve ayrılığın ağır bir darbe olacağını düşünüyor. Sol bekte oynayan ve Leipzig'den kiralanan Angelino'nun 1 maç daha forma giymesihalinde 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek. Bu yüzden G.Saray oyuncuyu oynatmama kararı almıştı. 

 
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